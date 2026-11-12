Euskadiko aireportuek bidaiari gehiago izan dituzte urrian, Bilbo buru dela
Bilboko aireportuak 713.473 bidaiari izan ditu, iazko urrian baino % 5,9 gehiago; Hondarribikoak % 13,9 egin du gora, eta Forondakoak % 7,2.
Euskadiko hiru aireportuek bidaiari kopuruaren gorakadarekin amaitu dute urria, 2025eko hilabete berarekin alderatuta. Bilboko aireportuak izan du bidaiari gehien, 713.473 guztira, iazko urrian baino % 5,9 gehiago. Donostiako aireportuak, Hondarribian, 49.476 bidaiari izan ditu, % 13,9 gehiago; eta Gasteizkoak 33.732 bidaiari erregistratu ditu, % 7,2 gehiago. Aenak emandako datuen arabera.
Bilboko aireportuak 713.000 bidaiari baino gehiago izan ditu
Bilboko aireportuak 713.473 bidaiari izan ditu urrian. Nazioarteko trafikoak bultzatu du hazkundea: 366.736 bidaiari komertzial izan dira, 2025eko urrikoak baino % 21,8 gehiago.
Barneko trafiko komertzialak, aldiz, behera egin du: % 6,9 gutxiago izan dira, 345.522 bidaiari guztira.
Hegazkin-operazioen kopuruak ere gora egin du Bizkaiko aireportuan. Zehazki, aireratze eta lurreratze 5.354 mugimendu erregistratu ditu, duela urtebete baino % 2,9 gehiago.
Urtarriletik urrira bitartean, 6.639.269 bidaiari izan ditu Bilboko aireportuak, 2025eko epe berean baino % 10,4 gehiago. Hegazkin-operazioak, berriz, 48.908 izan dira, % 5,3 gehiago.
Hondarribiko aireportuak % 13,9 egin du gora
Donostiako aireportuak, Hondarribian, 49.476 bidaiarirekin amaitu du urria, iazko hilabete berean baino % 13,9 gehiagorekin.
Gipuzkoako azpiegiturak 674 hegazkin-operazio ere izan ditu, aireratzeak eta lurreratzeak kontuan hartuta; iazko urrian baino % 8,7 gehiago.
Urteko lehen hamar hilabeteetan, 422.076 bidaiari izan ditu Hondarribiko aireportuak, 2025eko epe berean baino % 3,3 gehiago. Aldi horretan, 5.853 hegazkin-operazio erregistratu ditu, % 2,5 gehiago.
Forondako bidaiari kopuruak % 7,2 egin du gora
Gasteizko aireportuak, bestalde, 33.732 bidaiari izan ditu urrian, iazko hilabete berean baino % 7,2 gehiago.
Hegazkin-operazioak % 16,4 hazi dira, eta aireratze eta lurreratze 1.465 mugimendu izan dira guztira. Gainera, Arabako aireportuak 6.833 tona salgai garraiatu ditu, 2025eko urrian baino % 7,2 gehiago.
Urteko lehen hamar hilabeteetako balantzean, Forondak 325.998 bidaiari izan ditu, iazko epe berean baino % 26,7 gehiago. Hegazkin-operazioak 13.129 izan dira, % 7,4 gehiago.
Salgaien garraioak ere goranzko joerari eutsi dio: urtarriletik urrira bitartean, 60.190 tona garraiatu dira, 2025eko lehen hamar hilabeteetan baino % 4,3 gehiago.