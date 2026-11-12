Los aeropuertos vascos aumentan sus pasajeros en octubre, con Bilbao a la cabeza
Los tres aeropuertos de Euskadi han cerrado octubre con un aumento del número de pasajeros respecto al mismo mes de 2025. El aeropuerto de Bilbao ha registrado el mayor volumen de viajeros, con 713 473 pasajeros, un 5,9 % más que hace un año. Por su parte, el aeropuerto de San Sebastián ha alcanzado los 49 476 viajeros, un 13,9 % más, mientras que el de Vitoria-Gasteiz ha contabilizado 33 732 pasajeros, un incremento del 7,2 %, según los datos publicados por Aena.
Bilbao supera los 713 000 pasajeros
El aeropuerto de Bilbao ha registrado en octubre 713 473 pasajeros. El tráfico internacional ha impulsado el crecimiento, con 366 736 viajeros comerciales, un 21,8 % más que en octubre de 2025.
En cambio, el tráfico comercial nacional ha descendido un 6,9 %, hasta los 345 522 pasajeros.
La actividad aérea también ha aumentado en el aeropuerto vizcaíno, que ha contabilizado 5354 operaciones de aterrizaje y despegue, un 2,9 % más que hace un año.
En el acumulado de enero a octubre, el aeropuerto de Bilbao ha alcanzado los 6 639 269 pasajeros, un 10,4 % más que en el mismo periodo de 2025. Las operaciones han sumado 48 908 movimientos, un 5,3 % más.
Hondarribia crece un 13,9 %
El aeropuerto de San Sebastián ha cerrado octubre con 49 476 pasajeros, lo que supone un aumento del 13,9 % respecto al mismo mes del año pasado.
La infraestructura guipuzcoana ha registrado también 674 operaciones de aterrizaje y despegue, un 8,7 % más.
Entre enero y octubre, el aeropuerto ha contabilizado 422 076 viajeros, un 3,3 % más que en los diez primeros meses de 2025. En ese periodo, las operaciones han alcanzado las 5853, con un incremento del 2,5 %.
Foronda aumenta un 7,2 % sus pasajeros
Por su parte, el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz ha registrado en octubre 33 732 pasajeros, un 7,2 % más que en el mismo mes del año anterior.
El número de operaciones ha crecido un 16,4 %, hasta alcanzar los 1.465 movimientos de aterrizaje y despegue. Además, el aeropuerto alavés ha gestionado 6833 toneladas de mercancías, un 7,2 % más que en octubre de 2025.
En el balance de los diez primeros meses del año, Foronda ha contabilizado 325 998 pasajeros, un 26,7 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las operaciones han sumado 13.129 movimientos, un 7,4 % más.
El tráfico de mercancías también mantiene una evolución positiva: entre enero y octubre se han transportado 60 190 toneladas, un 4,3 % más que en los diez primeros meses de 2025.