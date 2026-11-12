FISCALIDAD
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Torres pone en valor el acuerdo "amplio, prácticamente en el 90 %" con el PNV sobre la reforma fiscal en Bizkaia

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Mikel Torres Vicelehendakari Segundo y Consejero de Economía, Trabajo y Empleo
18:00 - 20:00
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bizkaiko erreforma fiskalaren inguruan PSE-EEk eta EAJk lortutako akordio "zabala" nabarmendu du Torresek

EITB

Última actualización

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha señalado sobre la reforma fiscal de Bizkaia que los socialistas mantienen enmiendas propias sobre las deducciones por seguros médicos privados y por cuotas de gimnasios.

Política fiscal Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia Política Economía

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