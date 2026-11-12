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Torres pone en valor el acuerdo "amplio, prácticamente en el 90 %" con el PNV sobre la reforma fiscal en Bizkaia
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha señalado sobre la reforma fiscal de Bizkaia que los socialistas mantienen enmiendas propias sobre las deducciones por seguros médicos privados y por cuotas de gimnasios.
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