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Disturbios en el centro de Bilbao

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Euskaraz irakurri: Istiluak Bilbo erdigunean

EITB

Última actualización

Los piquetes han cerrado varios comercios en el centro de Bilbao y la Ertzaintza ha acudido a los centros comerciales de la Gran Vía.

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