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Los sindicatos cifran en “amplio” el respaldo a la huelga en educación y denuncian servicios mínimos “excesivos”
Aritz Villar, representante del sindicato LAB en la escuela pública vasca, ha destacado el amplio seguimiento de la huelga y ha denunciado los servicios mínimos "excesivos" que se han establecido para la misma.
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