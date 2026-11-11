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Los sindicatos cifran en “amplio” el respaldo a la huelga en educación y denuncian servicios mínimos “excesivos”

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18:00 - 20:00

Aritz Villar, representante del sindicato LAB

Euskaraz irakurri: Irakaskuntzan “babes zabala” izan du grebak, baina “gehiegizko” zerbitzu minimoak salatu dituzte sindikatuek

EITB

Última actualización

Aritz Villar, representante del sindicato LAB en la escuela pública vasca, ha destacado el amplio seguimiento de la huelga y ha denunciado los servicios mínimos "excesivos" que se han establecido para la misma. 

Huelgas Profesores Educación Comunidad Autonóma Vasca Economía

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