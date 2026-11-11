HUELGA GENERAL

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Los piquetes cortan el acceso a Bilbao por San Mamés

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18:00 - 20:00
Los piquetes cortan los accesos a Bilbao por San Mamés
Euskaraz irakurri: Piketeek Bilborako sarrerak moztu dituzte San Mamesetik

EITB

Última actualización

Manifestantes han cortado la entrada a Bilbao por San Mamés, donde han realizado una sentada a primera hora de la mañana con motivo de la huelga general convocada para este miércoles.

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