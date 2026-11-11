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Piketeek Bilborako San Mamesko sarrera moztu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

Piketeek Bilborako San Mamesko sarrera moztu dute.

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko sarbideetan errepide moztetak izan dira greba egun honetako lehen orduetan. San Mamesen, adibidez, eserialdia egin dute piketeek. 

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