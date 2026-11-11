Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Piketeek Bilborako San Mamesko sarrera moztu dute
Bilboko sarbideetan errepide moztetak izan dira greba egun honetako lehen orduetan. San Mamesen, adibidez, eserialdia egin dute piketeek.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Sindikatuen arabera, grebak enpresa eta saltoki ugari geldiarazi ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Greba orokorrak kaleak hartzeko deia egin du, etxebizitza-eskubidearen eta soldata hobeen alde
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegiak absolbitu egin ditu Osakidetzaren lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioengatik auzipetutako bi lagunak
ZUZENEAN
Duela min.
Hauek dira azaroaren 11ko grebarako gutxieneko zerbitzuak Nafarroan
ZUZENEAN
Duela min.
Jaurlaritzak bertan behera utzi du angularen arrantza kanpaina, espeziearen egoerak okerrera egin duelako
ZUZENEAN
Duela min.
Renferen zerbitzu ugari bertan behera, makinisten sindikatuak gaurko deitutako 24 orduko grebaren ondorioz
ZUZENEAN
Duela min.
Vicinayren 60 kaleratzeei izena jarri die enpresak eta langileen batzordeak mobilizazio gehiago iragarri ditu
ZUZENEAN
Duela min.
LABek Jaurlaritzaren gutxieneko zerbitzuak inpugnatu egin ditu, eta agindua bertan behera uzteko eskatu du
ZUZENEAN
Duela min.
Oposizioak "oso zail" ikusten du aurrekontuen gaineko akordioa lortzea
Gehiago ikusi