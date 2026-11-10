OSAKIDETZA
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Auzitegiak absolbitu egin ditu Osakidetzaren lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioengatik auzipetutako bi lagunak

Akusatuetako bat, azterketaren zati bat prestatu zuena, Donostia Ospitaleko kirurgia plastikoko zerbitzuburua zen. Auzipetutako bigarren laguna, berriz, haren erraina da, eta hautaketa prozesuan parte hartu zuen. Epailearen ustez, ez dago azterketa filtratu izanaren froga argirik.

BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
EFEren artxibo-irudi bat, Osakidetzaren probetako bati buruzkoa.

EITB

Azken eguneratzea

Arabako Lurralde Auzitegiak absolbitu egin ditu Osakidetzaren 2018ko lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioengatik berriki epaitu dituzten bi lagunak. Akusatuetako bat, azterketaren zati bat prestatu zuena, Donostia Ospitaleko kirurgia plastikoko zerbitzuburua zen. Auzipetutako bigarren laguna, berriz, haren erraina da, eta hautaketa prozesuan parte hartu zuen. Epailearen ustez, ez dago azterketa filtratu izanaren froga argirik.

Esan bezala, azterketa teorikoaren zati bat prestatu zuen Donostia Ospitaleko medikua zenak, bigarren akusatuaren aitaginarrebak. Errainak ere ospitale horretan egiten du lan, eta auzpietutako sendagilearen semearen bikotekidea zen.

Epaiketan, Fiskaltzak argudiatu zuen aitaginarrebak prestatutako azterketaren zatiko 50 galderetatik 48ren erantzuna asmatu zuela errainak. Hori horrela, bi urteko espetxe zigorra galdegin zuen aitaginarrebarentzat, eta urtebetekoa, errainarentzat. LAB eta ELA sindikatuek (akusazio partikularra), bestalde, hiru eta bi urteko kartzela zigorrak eskatu zituen, hurrenez hurren, auzipetu bakoitzarentzat.

Auzitegiak gaur bertan eman du behin-behineko epaiaren berri. Oraindik, baina, apelazio errekurtsoa aurkez dezakete Euskadiko Justizia Auzitegian.

Filtrazioengatik epaitutako Osakidetzako oposiziogileak aitaginarrebak prestatutako 50 galderetatik 48 asmatu zituela baieztatu du lekuko batek
Gasteizko epaile batek ahozko epaiketa ireki du Osakidetzako lan-eskaintza publikoaren filtrazioengatik
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