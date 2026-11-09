LAN GATAZKA

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Bi orduko lanuztea egin dute Sestaoko Vicinay enpresan, zuzendaritzak egin asmo dituen kaleratzeen eta murrizketen aurka

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Langileek mobilizazioa egin dute gaur, enpresak iragarritako lan erregulazio espedientearen negoziazioa hastearekin bat. EAEko erakundeek auzian "erantzukizuna" dutela adierazi dute, enpresari diru publikoa eman baitiote.

Sestao Lan gatazkak Sindikatuak Bizkaia Ekonomia

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