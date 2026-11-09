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Bi orduko lanuztea egin dute Sestaoko Vicinay enpresan, zuzendaritzak egin asmo dituen kaleratzeen eta murrizketen aurka
Langileek mobilizazioa egin dute gaur, enpresak iragarritako lan erregulazio espedientearen negoziazioa hastearekin bat. EAEko erakundeek auzian "erantzukizuna" dutela adierazi dute, enpresari diru publikoa eman baitiote.
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