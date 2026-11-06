Asiako burtsek 2020tik egunik txarrena izan dute, adimen artifizialaren etorkizunaren beldur
Asiako burtsa nagusiek galera handiak izan dituzte, % 9rainoko beherakadarekin. Sektore teknologikoaren aurrean arrisku handiena duten merkatuak izan dira nagusi, adimen artifizialean egindako inbertsioen etorkizunari eta teknologia horren garapenari Estatu Batuetan ustez sortu den ziurgabetasunagatik.
Taiwan, Hego Korea eta Japoniako parkeek izan dituzte atzerakadarik handienak. Analisten arabera, 2020tik Asiako merkatuetan izan den beherakadarik handiena izan da. Inbertitzaileen kezka Alderdi Demokratak Estatu Batuetan lortutako garaipenak adimen artifizialaren gorakadan eta datu-zentroak eraikitzeko inbertsioetan izan dezakeen eraginean oinarritzen da.
Ostegunean Nasdaq indize teknologikoak % 5,52 galdu zuen Wall Streeten, adimen artifizialarekin lotutako konpainien salmentek bultzatuta. New Yorkeko burtsaren saiorik txarrena izan zen 2025eko apirilaren 2tik, Donald Trump AEBko presidenteak muga-zergen politika iragarri zuenetik.
Taiwan eta Hego Korea, gehien zigortutako merkatuen artean
Taipeiren burtsak % 8,85 egin zuen behera egunaren hasieran. Galerak moteldu egin ziren arren, Taiex indizeak % 5,88 egin zuen atzera bertako 10:00etan. Enpresa kaltetuenen artean adimen artifizialaren industriarako funtsezkoak diren osagaien fabrikatzaileak eta hornitzaileak daude, hala nola TSMC, Foxconn eta MediaTek.
Taiwango Gobernuak merkatuen bilakaera gertutik jarraitzeko eta burtsa egonkortzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko eskatu dio Finantza Ikuskapenerako Batzordeari.
Hego Korean, Kospik % 8 baino gehiago galdu du negoziazioaren lehen minutuetan. Korea Exchange burtsako operadoreak 20 minutuz operazioak bertan behera utzi behar izan ditu, circuit breaker bezala ezagutzen den mekanismoaren bidez.
Konpainia teknologiko handiek ere ez diete galerei ihes egin. Samsung Electronics % 3,5 inguru jaitsi da, eta SK hynix lehiakideak % 6 inguru galdu du.
Tokiok % 5 baino gehiago galdu du, eta Txinak jaitsiera geldiarazi nahi du
Japonian, Nikkeik % 5,27 egin zuen atzera saio erdian, eta 60.000 puntutik behera egin zuen egunean zehar, duela bost hilabete baino gehiago gertatzen ez zena.
Gehien zigortutako enpresen artean, Kioxia txipen fabrikatzailea, Fujikura osagai elektrikoen konpainia eta SoftBank telekomunikazio eta inbertsio taldea zeuden, adimen artifizialeko munduko inbertitzaile nagusietako bat.
Txinan, bestalde, kotizatutako enpresak beren historiako akzioen berrerosketen bigarren bolumen handiena erregistratzen ari dira, inbertitzaileei konfiantza transmititzeko eta beheranzko joerari eusteko estrategia.
India Asiako gainerako merkatuetako galera handietatik aldendu da. Indiaren indize nagusiek ia ateak ireki dituzte, goranzko eta beheranzko aldaketa txikiekin.