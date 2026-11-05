LAN ESKAINTZA PUBLIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaur hasiko dira Osakidetzako lan eskaintza publikoko bigarren faseko azterketak

Asteburuko probak EHUko Elurreta eraikinean egingo dira, Gasteizko campusean. Lehen asteburu honetan, gaurtik igandera, 7.362 pertsona daude deituta 19 kategoria profesionaletan.

BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
Ekaineko azterketak BECen. Artxiboko argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak gaur hasiko ditu 2023-2024-2025 Lan Eskaintza Publikoaren (LPE) bigarren faseko azterketak. Lan eskaintza honek 41 kategoria profesional biltzen ditu eta, guztira, 21.408 hautagaik eman dute izena. Kategoria horietan espezialitate fakultatiboak, erizaintzakoak eta teknikoak sartzen dira, bai eta kudeaketako, informatikako, mantentze-lanetako eta bestelako laguntzako zerbitzuetako profilak ere.

Probak igandera arte egingo dira, EHUko Elurretako eraikinean, Gasteizko campusean. Guztira, 7.362 pertsona daude deituta 19 kategoria profesionaletan. 

Gaur proba bakarra egingo da, Farmaziako Laguntzailearena, 17:30ean. Larunbatean eta igandean, gainerako 18 kategorietako azterketak hiru ordutegitan antolatuko dira: 09:30, 13:30 eta 17:30ean.

Hurrengo azterketak

Hurrengo probak azaroaren 21ean eta 22an egingo dira, EHUko Elurreta eraikinean (Gasteiz), eta 27an Barakaldoko Bilbao Exhibition Centren (BEC). Azaroaren 21eko eta 22ko asteburuan 17 lanbide kategoriatan izena emandakoak daude deituta, eta azaroaren 27an, ostirala, gainerako bost kategorietakoak. 

Kategoria bakoitzaren ordutegia lan eskaintza publikoaren webgune ofizialean kontsulta daiteke.

Hirugarren fasea

Bestalde, zabalik dago lan eskaintza publikoaren hirugarren fasean izena emateko epea, eta azaroaren 27an, 14:00etan, amaituko da. Fase horretan 42 kategoria gehiago daude: 40 Medikuntzan espezialistak diren fakultatiboenak, Ospitaleko Farmaziarakoak eta Giza Nutrizioan eta Dietetikan diplomatuenak. Azterketak 2027ko otsailetik aurrera egingo dira.

Osakidetza lan eskaintzak Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X