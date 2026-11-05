Osakidetza inicia este viernes, 6 de noviembre, los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025. En esta fase, 21 408 personas han formalizado su inscripción para optar a plazas en 41 categorías profesionales, que abarcan especialidades facultativas, de enfermería y técnicas, así como perfiles de gestión, informática, mantenimiento y otros servicios de apoyo.

Entre las categorías convocadas en esta segunda fase destacan, por número de personas inscritas, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con 2788 personas; Técnico Medio de Administración y Gestión, con 1735, y Trabajador Social, con 1720.

Las pruebas se desarrollarán, de viernes a domingo, en el Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, y en total están convocadas 7362 personas en 19 categorías profesionales.

El viernes, 6 de noviembre, se celebrará una única prueba, la de Auxiliar de Farmacia, a las 17:30 horas. El sábado y el domingo, los exámenes de las 18 categorías restantes se organizarán en tres franjas horarias: 9:30, 13:30 y 17:30 horas.