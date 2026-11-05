Arrancan este viernes los exámenes de la segunda fase de la OPE de Osakidetza
Osakidetza inicia este viernes, 6 de noviembre, los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025. En esta fase, 21 408 personas han formalizado su inscripción para optar a plazas en 41 categorías profesionales, que abarcan especialidades facultativas, de enfermería y técnicas, así como perfiles de gestión, informática, mantenimiento y otros servicios de apoyo.
Entre las categorías convocadas en esta segunda fase destacan, por número de personas inscritas, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con 2788 personas; Técnico Medio de Administración y Gestión, con 1735, y Trabajador Social, con 1720.
Las pruebas se desarrollarán, de viernes a domingo, en el Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, y en total están convocadas 7362 personas en 19 categorías profesionales.
El viernes, 6 de noviembre, se celebrará una única prueba, la de Auxiliar de Farmacia, a las 17:30 horas. El sábado y el domingo, los exámenes de las 18 categorías restantes se organizarán en tres franjas horarias: 9:30, 13:30 y 17:30 horas.
Próximos exámenes
Las siguentes pruebas se desarrollarán los días 21 y 22 de noviembre en el Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, y el día 27 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo. El fin de semana de 21 y 22 de noviembre están convocadas las personas inscritas en 17 categorías profesionales y el viernes 27 de noviembre será el turno de las cinco categorías restantes.
El horario de cada categoría puede consultarse en la web oficial de la OPE.
Tercera fase
Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción de la tercera fase de esta OPE 23-24-25, que finalizará el 27 de noviembre a las 14:00 horas. Esta fase incluye 42 categorías más: 40 de facultativos y facultativas especialistas en Medicina; la de Farmacia Hospitalaria, y la de Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética. Los exámenes se celebrarán a partir de febrero de 2027.