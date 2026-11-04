El presupuesto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo aumenta un 5,6 % hasta alcanzar los 60 millones de euros

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Cristina González, ha presentado en el Parlamento Vasco el presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 59,8 millones de euros, un 5,6 % más respecto a 2026.



Según ha detallado, el área de Turismo cuenta con 23,2 millones, de los cuales 10,2 millones se transfieren a la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour.



En esta área, el año pasado se incorporó como novedad la nueva partida denominada 'Dotación para el impulso de la competitividad y sostenibilidad del sector turístico', fruto del acuerdo por el impuesto a las estancias turísticas.



El compromiso sobre esta partida es que se destinarían 1,5 millones ese primer año y 2 millones en los sucesivos ejercicios, una vez entrara en vigor el impuesto, por lo que en 2027 se incrementará en medio millón de euros.



La dotación se orientará, por una parte, a promover o apoyar iniciativas que contribuyan a impulsar de manera directa y relevante el potencial de ciudades, municipios, comarcas o territorios con menor desarrollo turístico, o que ayuden a desestacionalizar el turismo y mover los flujos por el territorio.



Además, se pretende impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas del sector a través de líneas de ayudas o proyectos desarrollados en colaboración con las entidades.



Otra de las novedades en 2027 será la inversión destinada a desarrollar la inteligencia artificial aplicada al turismo. El objetivo es integrar el uso de esta tecnología a través de la página de turismo del Grand Tour, que fomenta rutas y recorridos por Euskadi, para impulsar la desestacionalización, el movimiento de flujos y el alargamiento de la estancia.



El área de comercio cuenta con 25,5 de millones, lo que supone un 14,7 % más que este año. La transformación comercial se abordará desde tres pilares. En primer lugar, una nueva ley de actividad comercial que ofrecerá "un marco modernizado".



En segundo lugar, se prevé un refuerzo de los programas y ayudas con un incremento presupuestario "paulatino". Asimismo, se reforzará la estructura de la Administración para "atender con mayor eficacia a las necesidades del sector".



El presupuesto del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, alcanza en 2027 una cuantía de 8,6 millones, de los cuales 7,1 millones corresponden a la transferencia del Departamento, y el resto a ingresos propios. El objetivo de Kontsumobide es garantizar de la manera más efectiva los derechos de consumo.

