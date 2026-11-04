Euskotren implanta un nuevo sistema de inspección de vías para prevenir incidencias y mejorar la seguridad de los trenes

Euskotren implantará un sistema piloto de auscultación e inspección de vías en cinco de sus trenes ordinarios para prevenir incidencias y mejorar la situación. Esta medida, que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, buscará transformar el modelo de gestión ferroviario de uno “reactivo” a uno “preventivo”. El dispositivo permite inspeccionar a lo largo del recorrido la situación de la vía y la catenaria para detectar anomalías.

El proyecto se enmarca dentro de las cuentas del Departamento de Movilidad del Gobierno Vasco, que han sido presentadas este miércoles por la consejera Susana Chueca, y que contará con un presupuesto total de 695 millones de euros en 2027, un 19,5 % más que este año.

Las cuentan se enfocan en la ampliación, mejora y conservación de la red ferroviaria y tranviaria de Euskadi. Según ha explicado la consejera respecto al nuevo sistema de inspección, el dispositivo se instalará en una primera unidad durante el primer semestre del próximo año para su calibración, y posteriormente se equiparán otras cuatro unidades. Si los resultados son satisfactorios, Movilidad se planteará ampliarlo en el futuro a más trenes para mejorar aún más la seguridad.

El Departamento continuará, asimismo, implantando el sistema de señalización ERTMS, tanto en los trenes como en las vías, para lo que se destinarán 2,4 millones de euros.



El grueso del presupuestos, 408,9 millones de euros, se destina a la ejecución de infraestructuras ferroviarias, la planificación de nuevos proyectos y mantenimiento y mejora de la red a través de Euskal Trenbide Saria (ETS).



En este capítulo ha citado proyectos como la línea 5 del metro de Bilbao, para la que se han consignado 70 millones de euros, el derribo del viaducto y antigua estación de Pasaia (10,8 millones), la variante de mercancías de Amara (2,4), la finalización de las cocheras de Zumaia, y el inicio de la construcción de las de Arriaga (Erandio), entre otras.



Se ha referido también a las obras de la extensión del tranvía de Vitoria a Zabalgana, con un presupuesto de 21,3 millones de euros, obras que seguirán en años posteriores.

