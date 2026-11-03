Seis vascos en la lista de cien más ricos de España, de la que desaparece Jainaga

La lista Forbes de los cien españoles más ricos en 2025 incluye seis nombres vascos, uno menos que el pasado año, ya que no figura en ella el empresario siderúrgico José Antonio Jainaga, quien en 2025 se situó en el puesto 96.

Las seis grandes fortunas de Euskadi ya aparecían en la Lista Forbes los últimos años.



El primero en hacerlo es el donostiarra Daniel Maté , que con un patrimonio de 3500 millones de euros ocupa al puesto número 12 entre los españoles más ricos. El año pasado Forbes le atribuyó un patrimonio de 2.500 millones y lo situó en el puesto 13.



Maté, que vive en Suiza, es el tercer accionista de Glencore, una multinacional anglo-suiza de metales y minería cuyo valor se ha beneficiado de la evolución de los mercados de materias primas y de las distribuciones a sus accionistas, según indica la revista.



En el puesto 43 (ocho peldaños por debajo del año pasado) aparece el siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain, con un patrimonio de 1300 millones, 100 menos que el año pasado.

Mantiene participaciones significativas en Arcelor-Mittal, de la que es heredero, y en Tubacex.



En 2024 el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio en su contra por presunto fraude fiscal de más de 200 millones de euros. En mayo de 2026 la Audiencia de Madrid volvió a juzgarle por presunto fraude fiscal.



José Ignacio Comenge ocupa el puesto 44, tres por encima del año pasado, al acumular un patrimonio de 1300 millones, 200 más.



Es uno de los dueños de Coca-Cola Europacific Partners (la mayor embotelladora de Coca-Cola a nivel mundial) y a través de su holding Mendibea 2002 SL, es accionista de grandes empresas como Ebro Foods y Ence, entre otras. También es consejero de la Bodega CVNE.



Juan Luis Arregui y su familia recuperan posiciones en esta lista de 2026. Tras caer el año pasado del puesto 53 al 80, en esta última actualización figuran en el 61, con un patrimonio de 950 millones, 310 más que en 2025.



Arregui es un ingeniero técnico y empresario nacido en 1944 en Mallabia (Bizkaia) que es el presidente de honor y el principal accionista de Ence, sociedad cuya acción ha subido con fuerza este año, junto a sus familiares, con un 29,44 % de la compañía, a través de su sociedad Retos Operativos XXI.



En el puesto 80 figura Carmen Ybarra y familia, con 700 millones, los mismos que el año anterior. La III Marquesa de Arriluce de Ybarra heredó el título y el patrimonio empresarial de su padre.