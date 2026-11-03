Sei euskal herritar daude Espainiako 100 aberatsenen Forbes zerrendan
Oraingo zerrendan ez dago Antonio Jainaga siderurgia-enpresaburua, 2024an 96. postuan kokatu zena. 2025eko lehena Daniel Mate donostiarra da: 3.500 milioi euroko ondarearekin, 12. postuan kokatzen da Espainiako aberatsenen artean.
2025eko Espainiako Estatuko 100 lagun aberatsenen Forbes zerrendan sei euskal herritar daude, iaz baino bat gutxiago; izan ere, zerrenda horretan ez da ageri Jose Antonio Jainaga siderurgia-enpresaburua, 2024an 96. postuan kokatu zena.
Euskadiko sei aberats handienak Forbes Zerrendan izan dira azken urteetan.
Zerrenda horretako lehena Daniel Mate donostiarra da, 3.500 milioi euroko ondarearekin, 12. postuan dago zerrendan. Iaz Forbesek 2.500 milioiko ondarea eman zion eta 13. postuan kokatu zen.
Mate Suitzan bizi da, eta Glencore metal eta meatzaritza multinazional anglo-suitzarraren hirugarren akzioduna da. Lehengaien merkatuen bilakaeraz eta akziodunei egindako banaketez baliatu da enpresaren balioa handitzeko, aldizkariak adierazi duenaren arabera.
43. postuan (iaz baino zortzi maila beherago) Jose Maria Aristrain siderurgiko gipuzkoarra agertzen da, 1.300 milioiko ondarearekin.
Partaidetza nabarmena du Arcelor-Mittalen (haren sortzailearen oinordekoa da) eta Tubacexen.
2024an, Auzitegi Gorenak haren kontrako epaiketa errepikatzea agindu zuen, 200 milioi euro baino gehiagoko ustezko iruzur fiskala egotzita. 2026ko maiatzean, Madrilgo Auzitegiak berriro epaitu zuen ustezko iruzur fiskalagatik.
Jose Ignacio Comenge 44. postuan dago, eta 1.300 milioiko ondarea du.
Coca-Cola Europacific Partners enpresaren jabeetako bat da (Coca-Colaren mundu mailako botilaratzailerik handiena), eta, Mendibea 2002 SL holdingaren bidez, Ebro Foods eta Ence enpresa handietako akzioduna da, besteak beste. CVNE upeltegiko aholkularia ere bada.
Juan Luis Arreguik eta bere familiak 2026ko zerrenda horretako posizioak berreskuratu dituzte. Iaz 53. postutik 80ra jaitsi ondoren, azken eguneratze horretan 61ean agertzen dira, 950 milioiko ondarearekin, 2025ean baino 310 gehiago.
1944an Mallabian (Bizkaia) jaiotako ingeniari teknikoa eta enpresaria da Arregui, eta Enceren ohorezko presidentea eta akziodun nagusia. Elkarte horren akzioak gora egin du nabarmen aurten, bere senideekin batera, konpainiaren % 29,44rekin, Retos Operativo XXI sozietatearen bitartez.
80. postuan Carmen Ybarra eta familia ageri dira, 700 milioirekin, aurreko urteko berberak. Ibarra eta Arriluzeko III. markesak aitaren titulua eta enpresa-ondarea heredatu zituen.
Onchena enpresaren % 89ren jabea da, eta Atrys Health, Ecolumber, Ecoener eta Vocento enpresen partaidetzak ditu.
Victor de Urrutia (euskal jatorrikoa baina Madrilen jaioa) eta semea dira 2026ko Forbes zerrendako azken euskal herritarrak, 87. postuan agertu dira.
CVNEren eta SICAVren akziodun nagusiak dira, eta 2025etik Enceren % 10 ere badute.