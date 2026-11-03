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Confebaskek adierazi du Euskadiren etorkizuneko ongizatea eta lehiakortasuna "gizarte osoaren kontuak" direla
"Denok mahai batean eseri behar dugu, eta epe luzeago bat landu behar dugu, puntu komunak bilatzeko", adierazi du En Jake programan Tamara Yague Confebasken presidenteak.
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