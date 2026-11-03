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Confebaskek adierazi du Euskadiren etorkizuneko ongizatea eta lehiakortasuna "gizarte osoaren kontuak" direla

Iragarkia
tamara yague confebaskeko presidentea radio euskadin
18:00 - 20:00

EITB

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"Denok mahai batean eseri behar dugu, eta epe luzeago bat landu behar dugu, puntu komunak bilatzeko", adierazi du En Jake programan Tamara Yague Confebasken presidenteak.

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