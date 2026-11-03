LAN-ISTRIPUA
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Langile bat hil da Larrabetzun elikagaien banaketarako enpresa batean izandako lan istripuan

Euskopanen lantegian izan da ezbeharra, eta hildakoak 37 urte zituen.

EITB

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Langile bat hil da gaur, asteartea, lan istripuz, Larrabetzun (Bizkaia), elikagaiak banatzen dituen enpresa batean. Hildakoa 37 urteko gizonezko bat da, UGT Euskadi sindikatuak jakinarazi duenaren arabera.

Larrabetzuko Euskopan enpresan izandako istripuaren ingurumari guztiak "zehatz-mehatz" ikertzeko eskatu du sindikatuak.

Sindikatuak elkartasuna adierazi die biktimaren senide eta hurbilekoei, eta istripuaren arrazoiak ikertzeko eskatu die Osalani eta Lan Ikuskaritzari, "segurtasun neurri guztiak betetzen diren ere aztertzeko, dagokion lan arriskuen ebaluazioan oinarrituta", aldi baterako lan enpresetatik datozen langileak barne, "bertatik baitzetorren hildako gizona".

Larrabetzu Lan istripuak Ekonomia

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