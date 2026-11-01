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Osakidetzak astelehen honetan irekiko du 2023-24-25 EPEaren hirugarren faserako izen-ematea

Hirugarren fase honetan, 42 kategoriatako lanpostuak eskainiko dira eta 2027ko otsailetik aurrera egingo dira azterketetak.

BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
Osakidetzako EPE bateko artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak astelehen honetan irekiko du 2023-2024-2025 Enplegu Publikoaren Eskaintzaren hirugarren fasean izena emateko epea. Guztira 5.425 plaza eskaintzen dira 107 kategoria profesionaletan.

Hirugarren fase honetan, 42 kategoria aurkeztu ahal izango dira 2027ko otsailetik aurrera egingo diren azterketetara, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) ostiralean argitaratu zuenez.

Izen-ematea Osakidetzaren webgunean egin ahal izango da azaroaren 2tik 27ra, 14:00ak arte.

Aurreko faseetan bezala, Osakidetzak hautagaien eskura jarriko du izena eman duten kategoriari dagokion galdera-sorta, erreferentziazko bibliografiarekin batera.

Deialdi honen berrikuntza nagusietako bat test motako proba bakarra egitea izango da, alderdi teorikoa eta, baldin badago, praktikoa biltzen dituena.

Gainera, oposizio-fasea gainditzen duten hautagaiek lortutako nota gorde ahal izango dute kategoria berean deitzen den hurrengo hautaketa-prozesuan.

Bigarren fasea abian da

Hirugarren fase honen irekierak bat egingo du bigarren faseko azterketen hasierarekin:  21.408 pertsona daude izena emanda 41 kategoriatan. Kategoria jendetsuenak Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista (2.788), Administrazio eta Kudeaketako Erdi Mailako Teknikaria (1.735) eta Gizarte Langilea (1.720) dira.

Probak azaroaren 6an, 7an, 8an, 21ean eta 22an egingo dira EHUko Las Nieves gelategian, Gasteizen, eta azaroaren 27an Bilbao Exhibition Centren (BEC), Barakaldon.

Lehenengo fasean, jende gehien aurkezten den bederatzi kategoriak sartu ziren, besteak beste, Erizaintza, Erizaintzako Zainketa Osagarrietako Teknikaria, Zeladorea eta Administrari Laguntzailea, 101.000 inskripzio baino gehiago izan ziren eta ekainean egin ziren azterketak.

Ohar batean, Osakidetzak azpimarratu du EPE edo LEP hau "beste urrats bat" dela enplegua egonkortzeko, eta gogorarazi du Euskal Osasun Zerbitzuaren "historiako deialdi arrunt handiena" dela. 

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