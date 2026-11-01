Osakidetzak astelehen honetan irekiko du 2023-24-25 EPEaren hirugarren faserako izen-ematea
Hirugarren fase honetan, 42 kategoriatako lanpostuak eskainiko dira eta 2027ko otsailetik aurrera egingo dira azterketetak.
Osakidetzak astelehen honetan irekiko du 2023-2024-2025 Enplegu Publikoaren Eskaintzaren hirugarren fasean izena emateko epea. Guztira 5.425 plaza eskaintzen dira 107 kategoria profesionaletan.
Hirugarren fase honetan, 42 kategoria aurkeztu ahal izango dira 2027ko otsailetik aurrera egingo diren azterketetara, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) ostiralean argitaratu zuenez.
Izen-ematea Osakidetzaren webgunean egin ahal izango da azaroaren 2tik 27ra, 14:00ak arte.
Aurreko faseetan bezala, Osakidetzak hautagaien eskura jarriko du izena eman duten kategoriari dagokion galdera-sorta, erreferentziazko bibliografiarekin batera.
Deialdi honen berrikuntza nagusietako bat test motako proba bakarra egitea izango da, alderdi teorikoa eta, baldin badago, praktikoa biltzen dituena.
Gainera, oposizio-fasea gainditzen duten hautagaiek lortutako nota gorde ahal izango dute kategoria berean deitzen den hurrengo hautaketa-prozesuan.
Bigarren fasea abian da
Hirugarren fase honen irekierak bat egingo du bigarren faseko azterketen hasierarekin: 21.408 pertsona daude izena emanda 41 kategoriatan. Kategoria jendetsuenak Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista (2.788), Administrazio eta Kudeaketako Erdi Mailako Teknikaria (1.735) eta Gizarte Langilea (1.720) dira.
Probak azaroaren 6an, 7an, 8an, 21ean eta 22an egingo dira EHUko Las Nieves gelategian, Gasteizen, eta azaroaren 27an Bilbao Exhibition Centren (BEC), Barakaldon.
Lehenengo fasean, jende gehien aurkezten den bederatzi kategoriak sartu ziren, besteak beste, Erizaintza, Erizaintzako Zainketa Osagarrietako Teknikaria, Zeladorea eta Administrari Laguntzailea, 101.000 inskripzio baino gehiago izan ziren eta ekainean egin ziren azterketak.
Ohar batean, Osakidetzak azpimarratu du EPE edo LEP hau "beste urrats bat" dela enplegua egonkortzeko, eta gogorarazi du Euskal Osasun Zerbitzuaren "historiako deialdi arrunt handiena" dela.