Milioi askoko lapurreta kriptomoneta-plataforma handienean
6.300 milioi dolarreko hack historikoa Binance plataformari. Akatsaren jatorria ingeniari baten ordenagailu eramangarrian dagoela uste dute.
Zibererasoa egin diote mundu mailan kriptomonetak trukatzeko plataforma handienari, Binanceri. 6.300 milioi dolarreko (5.650 milioi) kaltea zenbatu dute, baina erdia, 3.000 milioi dolar (2.690 milioi euro), blokeatzea lortu du aipatu plataformak.
Konpainiak jakinarazi duenez, lehen ikerketen arabera, erasoaren jatorrian ingeniari baten ordenagailu eramangarriarekin segurtasun-gorabehera bat egon liteke. Horri esker, erasotzailea sistemara sartu zen, eta, handik, dirua atera zuen, baimenik gabe.
6.000 milioi dolarretik gorako inpaktua izan arren, Binancek esan du harrapakinaren erdia blokeatzeko gai izan dela. Operazioa blockhaineko beste kide batzuekin elkarlanean egindakoa da, eta bere helburua da erasotzaileei izoztutako zatiarekin transakzioak eragoztea.
Nolanahi ere, plataformaren hitzetan, erabiltzaileek ez dute galerarik izango, estali egingo baititu, bai Erabiltzaileentzako Aktibo Seguruen Funtsaren bidez (SAFU siglekin ezagutzen da ingelesez), bai plataformaren beraren funtsen bidez.
Prebentzio-neurri gisa, eta segurtasun-berrikuspena amaitu arte, etenda daude diru-ateratzeak. Hasieran, gordailutzeak ere gelditu zituzten, baina horiek normaltasunez funtzionatzen dihardute. Ateratzeak 48 orduko epean berriz hastea aurreikusten dute.