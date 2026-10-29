Bizkaiko metalgintzako sindikatuek negoziazioen blokeoa salatu dute
Sindikatuen arabera (plataforma bateratu batean joaten dira bileretara), Bizkaiko metalgintzako patronalak ez du hobekuntzarik onartzen eta immobilismo-egoera mantendu nahi du.
ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek Bizkaiko metalgintzako enpresen federazioak plataforma sindikal bateratuaren proposamen guztiei emandako ezezko borobila salatu dute. Hitzarmen berri baterako negoziazioak egiten ari dira bi aldeak. Hurrengo bilera azaroaren 18an izango da, lau sindikatuek jakinarazi dutenez.
ELAk adierazi du patronalak bere jarrerari eusten badio gatazka lantokietara eta kalera eraman beharko dela.
Bestalde, LABek kritikatu du patronalak ez duela onartzen "ez soldata-hobekuntzarik, ez lanaldi-murrizketarik, ez aurrerapenik antzinatasunean, lan-osasunean, enpleguan, lizentzietan edo eskubide sozialetan".
Azaldu duenez, Bizkaiko metalaren sektoreko patronalaren mugimendu bakarra soldata-igoerak proposatzea izan da % 3 2026an, % 2,5 2027an eta 2028an, eta % 1,5 2029an eta 2030ean. "Igoera horiek ez dute erosahalmena bermatzen, eta langileek bizitzaren garestitzeari aurre egiteko zailtasunak izango dituzte", azpimarratu du.
Gainera, patronalak "otsailean proposatutako murrizketei eusten die: ordutegi-malgutasun handiagoa, lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko aldi baterako ezintasunaren osagarria mugatzea, baimenak hartzeko baldintzak ezartzea eta eskubide sindikalak murriztea, besteak beste".
CC. OO. sindikatuak deitoratu duenez, patronalaren erruz urtebete galdu dute, "denbora irabazteko eta langileei ziria sartzeko plataforma bateratu bat eskatu zuelako", eta bilerara ez du hobekuntzarik eraman.
"Federazioak ez du negoziazioa errespetatzen: gure plataformak eskatutakoa murrizteko eskatzen die, gehiegizkoa iruditzen zaielako", adierazi du, eta gaineratu du patronalak erakutsi diela negoziazioa ez doala haiekin, eta horrek "gatazkarako dei argia" egiten duela.
Azkenik, EAEko UGT FICA-k adierazi du federazioak orain arte egin duen planteamendu bakarra bost urterako (2026-2030) hitzarmen bat dela, Euskadiko KPIa baino soldata-igoera txikiagoekin. Horrek "ez du sektoreko langileen erosteko ahalmena bermatzen, bizitzaren garestitasuna konpentsatzea beharrezkoa denean, hain zuzen ere".
Horregatik, patronalari eskatu dio "prozesua luzatzeari uzteko eta proposamen serio bat aurkezteko, sektorearen eta egungo egoera ekonomiko eta sozialaren mailan".