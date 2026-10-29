Europako Banku Zentralak % 2,5ean utzi ditu interes tasak, baina abenduan igoko ditu
Alabaina, dimisioa iragarri eta ordu batzutara, Lagardek esan du abenduan igoko dituztela interes tasak, Frantzian zorraren errentagarritasunak goia jo badu ere.
Europako Banku Zentralak (EBZ) euroguneko bankuen gordailuetarako interes tasak % 2,5ean mantentzea erabaki du ostegun honetan, inflazioa azken hiru urtetako mailarik altuenera, % 3,8raino, iritsi den honetan. Halaber, erabaki du birfinantzaketa eragiketa nagusien tasa (% 2,65ean) eta kreditu erraztasun marjinalaren tasa (% 2,90era) bere horretan mantentzea.
Gauzak horrela, Europako Banku Zentralak etena egin du, pasa den irailean eta ekainean interes tasak igo ondotik.
"Energiaren prezioek igotzen jarraitu dute, eta horrek inflazio aurreikuspenek gora egitea eta hazkunde aurreikuspenak behera egitea dakar", onartu du EBZk oha batean.
Bestalde, Christine Lagarde Europako Banku Zentralaren presidenteak agintaldia bete baino zortzi hilabete lehenago utziko du kargua, gaur goizean iragarri duenez.
Dimisioa iragarri eta ordu batzutara, Lagardek esan du abenduan igoko dituztela interes tasak, Frantzian zorraren errentagarritasunak goia jo badu ere.
Banku Zentralaren Gobernu Kontseiluak interes tasen gaineko eztabaida izan du gaur eta aho batez erabaki dute tasak bere horretan uztea.
"Halere, bidaiaren norabidea argi dago", adierazi du Lagardek abenduan gertatuko denaren inguruan galdetuta.