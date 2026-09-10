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EBZk tasak % 2,5era igo ditu eta inflazioak epe luzean altu jarraituko duela ohartarazi du

Erakundeak hiru tasa ofizialak 25 oinarri-puntutan igo ditu, urteko bigarren igoeran, prezioen gorakadaren ondorioz.

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EITB

Azken eguneratzea

Europako Banku Zentralak (EBZ) interes-tasak 25 oinarri-puntu igotzea erabaki du ostegun honetan, urteko bigarren igoeran, inflazioaren gorakadaren eta prezioen gaineko presio berrien aurrean.

Erabaki horren ondorioz, gordailu-tasa % 2,5era igo da; birfinantzaketa-eragiketa nagusien tasa, berriz, % 2,65era, eta kreditu-erraztasun marjinalaren tasa, % 2,90era.

Tasak aurten izan duen bigarren igoera da, ekainean egindakoaren ondoren. Hura izan zen 2023ko irailetik aurrerako lehen igoera.

Inflazioak gora egin du berriro

EBZren arabera, euroguneko inflazioak gora egin du eta horrek moneta-politika berriro gogortzera eraman du. Prezioak % 3,3 igo ziren abuztuan, uztailean baino lau hamarren gehiago; orduan, urte arteko tasa % 2,9koa izan zen.

Europako erakundeak adierazi duenez, Ekialde Hurbileko gatazkak inflazio-presio berriak eragiten ditu, batez ere energiaren prezioetan. Brent upelaren prezioak 100 dolarretik gora egin du azken egunotan.

Azpiko inflazioa, osagai lurrunkorrenak kontuan hartzen ez dituena, hamarren bat jaitsi da, % 2,1eraino. Hala ere, EBZren ustez, prezioen bilakaeraren gaineko arriskuek hor jarraitzen dute.

Etorkizuneko tasen norabidea zehaztu gabe

Europako Banku Zentralak gorantz berrikusi ditu 2027rako eta 2028rako inflazio-aurreikuspenak, eta 2026rako aurreikuspenak bere horretan utzi ditu.

Erakundeak azpimarratu du egoera onean dagoela gatazkak eragindako ziurgabetasunari aurre egiteko, eta ez du aurreratu nahi izan interes-tasen etorkizuneko bilakaera.

Gobernu Kontseilua Berlinen bildu da ostegun honetan, eta inflazioaren bilakaera, prezioen gaineko arriskuak, azpiko inflazioa eta moneta-politikaren transmisioa zainduko ditu aurrerantzean, erabaki berriak hartu aurretik.

Europako Banku Zentrala Ekonomia

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