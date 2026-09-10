Suizidioa Prebenitzeko Munduko Eguna
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65 urtetik gorako gizonek dituzte suizidio-ratio altuenak Hego Euskal Herrian

EITB Data azterlanaren datuek urte arteko aldakuntza gutxi dituen fenomeno bat marrazten dute, baina genero- eta adin-patroi argi batekin: suizidioaren ondoriozko heriotzak hirugarren adineko gizonen artean nabarmentzen den bitartean (36 kasu 100.000 biztanleko), pentsamendu suizidak ugariagoak dira emakume gazteenen artean.

Eskuak manos pixabay

EITB

Azken eguneratzea

Bere adierazpiderik larrienean, osasun mentalaren narriadurak jokabide suizida eta heriotza ekar ditzake. Suizidioa Prebenitzeko Munduko Eguna dela eta, EITB Data azterlanaren datuek genero- eta adin-patroi argia duen fenomeno bat marrazten dute: suizidio-tasa handiagoa da hirugarren adineko gizonen artean, baina pentsamendu suizidak gehiago agertzen dira emakume gazteenen artean.

Hego Euskal Herriko suizidio ratioa Espainiako Estatuko batez bestekoaren antzekoa da oro har. Gaur egun, Euskadiko eta Nafarroako suizidioen tasa 100.000 biztanleko 8 heriotza ingurukoa da. Gainera, erregistroek erakusten dute txikiak direla urtetik urterako aldakuntzak.

Generoaren eta adinaren arteko aldea

Zifrak sexuaren eta adinaren arabera aztertzerakoan, eredu jakin bat agertzen da. Gizonen heriotza-tasa emakumeena baino handiagoa da adin-tarte guztietan, baina arrisku-faktore handiena hirugarren adinekoa da.

Konparazioak erakusten duenez, espektro demografiko osoko tasarik altuena 65 urtetik gorako gizonei dagokie, 100.000 biztanleko 36 heriotzarekin.

Emakumeen kasuan, intzidentzia nabarmen txikiagoa da, eta 30 eta 64 urte bitarteko adin-tartean ematen dira kasu gehien.

Gazteria eta pentsamendu suizidak

Suizidio-heriotza gehien adineko gizonei badagokie ere, suizidioaren inguruko ideiei dagokienez, profila bestelakoa da oso. Norberaren buruaz beste egitearekin lotutako pentsamenduak ohikoagoak dira pertsona zenbat eta gazteagoa izan, eta emakumeen artean ematen da batez ere.

Datuen arabera, 15-24 urteko gazteen % 11k adierazi du noizbait pentsatu duela bere buruaz beste egitea. Zifra hori % 15eraino handitzen da adin-tarte horretako emakume gazteenen kasuan.

Europako testuingurua

Fokua kontinentera zabalduz, datuek iparralde-hegoalde banaketa argia erakusten dute. Europako erdialdeko eta iparraldeko herrialdeek osasun mentalarekin lotutako gaixotasunengatiko heriotza-tasak (dementziak eta alzheimerra bezalako patologia neurologikoak barne) hegoaldeko herrialdeetan erregistratutakoak baino nabarmen handiagoak dira, gure lurraldea barne.

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa EITB Data Gizartea

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