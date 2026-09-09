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Auto-pilaketak Bizkaiko hainbat errepidetan, zenbait istripuren ondorioz

Auto-ilarak daude Santo Domingoko jaitsieran, Sondikako BI-30 errepidean eta Txorierrin. Bi puntu horietan errei bat itxita dago eta zirkulazioa oztopatzen ari da. 

sondika errepidea

EITB

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Hainbat istripu izan dira asteazken honetako lehen orduetan Bizkaiko errepideetan, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren arabera.

Txorierrin, bi ibilgailuk talka egin dute, Erletxeetarako noranzkoan, eta bi kilometro baino gehiagoko auto-ilarak sortzen ari dira.

Bestalde, beste errei bat itxita dago Sondikan, BI-30 errepidean, Galdakaoko noranzkoan, istripu baten ondorioz, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez. Istripuaren ondorioz, auto-ilarak sortzen ari dira inguruan.

Gainera, hiru ibilgailuren arteko beste istripu bat auto-ilarak sortzen ari da BI-631 errepidean, Santo Domingoko jaitsieran, Zamudiorako norabidean (Bizkaia). Hainbat zauritu arin daude, baina ez dute osasun-laguntzarik behar izan. Garabiak lanean ari dira istripua izan duten ibilgailuak kentzeko. 

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