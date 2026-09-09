Auto-pilaketak Bizkaiko hainbat errepidetan, zenbait istripuren ondorioz
Auto-ilarak daude Santo Domingoko jaitsieran, Sondikako BI-30 errepidean eta Txorierrin. Bi puntu horietan errei bat itxita dago eta zirkulazioa oztopatzen ari da.
Hainbat istripu izan dira asteazken honetako lehen orduetan Bizkaiko errepideetan, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren arabera.
Txorierrin, bi ibilgailuk talka egin dute, Erletxeetarako noranzkoan, eta bi kilometro baino gehiagoko auto-ilarak sortzen ari dira.
Bestalde, beste errei bat itxita dago Sondikan, BI-30 errepidean, Galdakaoko noranzkoan, istripu baten ondorioz, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez. Istripuaren ondorioz, auto-ilarak sortzen ari dira inguruan.
Gainera, hiru ibilgailuren arteko beste istripu bat auto-ilarak sortzen ari da BI-631 errepidean, Santo Domingoko jaitsieran, Zamudiorako norabidean (Bizkaia). Hainbat zauritu arin daude, baina ez dute osasun-laguntzarik behar izan. Garabiak lanean ari dira istripua izan duten ibilgailuak kentzeko.
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