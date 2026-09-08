PISA 2025 txostena
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Zein mailatan kokatzen dira Euskadi eta Nafarroa munduko gainerako herrialdeen artean PISA txostenean?

Azken txostena astearte honetan argitaratu du ELGAk, eta agerian utzi du atzerakada orokorra izan dela Espainiako Estatuan eta Hegoaldean.
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EITB

Azken eguneratzea

ELGAk astearte honetan argitaratutako PISA 2025 txostenak agerian utzi du atzerakada orokorra, bai Espainiako Estatuan, bai Hego Euskal Herrian. Euskadik eta Nafarroak behera egin dute batez ere irakurketan, eta matematikan Estatuko batez bestekoaren gainetik mantentzea baino ez dute lortu, nahiz eta 22 eta 30 puntu atzera egin duten, hurrenez hurren, aurreko 2022ko txostenaren aldean.

Espainiako Estatua, ELGAren azpitik puntu guztietan

Azken hamarkadako bilakaerak argi uzten du: Estatuak 10 urte daramatza ELGA osatzen duten 35 herrialdeetako batez bestekotik aldentzen. Hala ere, beherakada bortitzena azken urtean etorri da. Espainiako Estatuak 477 puntu lortu ditu zientzietan, 451 irakurketan eta 457 matematiketan; 2015ean, berriz, 493, 496 eta 486 puntu.

Estatuko batez bestekoa ELGAren eremu ertain-baxuan kokatzen da, rankingaren buruan dauden Asiako herrialdeetatik urrun, eta baita Europako erreferentzien atzetik ere, hala nola Irlanda, Finlandia edo Erresuma Batua, baina Txile, Islandia edo Grezia bezalako herrialdeen gainetik.

Eta zer gertatzen da Hego Euskal Herrian?

Estatuan, oro har, Euskadik kolpe handia jaso du, 2018tik hiru aldiz jarraian behera egin eta marka historikorik txarrena lortu baitu: 21 puntu gutxiago zientzietan aurreko edizioarekin alderatuta; 47 puntu gutxiago irakurketan; eta 22 puntu gutxiago matematikan.

Nafarroak ere beherakada nabarmena izan du: 2022an Espainiako batez bestekoa gainditzen zuen hiru gaitasunetan; 2025ean matematikan bakarrik gainditu du, eta gutxieneko marjina bategatik (+5 puntu).  Zientzietan 17 puntu galdu ditu duela 3 urte baino gehiago; 37 puntu irakurketan, eta 30 puntu matematikan. 

Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Espainia Gizartea

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