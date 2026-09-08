PISA txostena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik behera egin du nabarmen zientzian eta irakurmenean, eta Nafarroak matematiketan soilik gainditu du batez bestekoa

PISA txostenaren arabera, Euskadiko ikasleek beherakada nabarmena izan dute zientzian, matematiketan eta irakurmenean, eta Estatuko azken postuetan eta Europatik urrun kokatu dira. Nafarroak ere beherakada izan du hiru konpetentzia horietan, nahiz eta matematiketan Estatuko bataz bestekoaren gainetik egotea lortu duen.

pisa - 1

EITB

Azken eguneratzea

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGE) astelehen honetan argitaratu du PISA txostena, iaz 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleei egindako azterketaren emaitzekin. Mundu osoan prestigio handia duen hezkuntza-diagnostiko honek agerian utzi du Euskadik errepikatzaileen tasa baxua duela; hain zuzen ere, % 14,1ekoa da, Estatuko batez bestekoa (% 22) baino askoz baxuagoa.

Nolanahi ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek konpetentzia guztietan egin dute behera, alegia, zientzian, matematikan eta irakurmenean. Azken hori izan da jaitsierarik handiena izan duen konpetentzia. Gauzak horrela, Euskadi Estatuko azken postuetatik gertu eta Europako batez bestekoaren oso azpitik kokatu da.

PISA txostenaren datuak Euskadin

Irakurmen-gaitasunean izan da jaitsierarik handiena. Azken hiru urte hauetan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 15 eta 16 urte arteko ikasleek 47 puntuko galera izan dute. Euskal Autonomia Erkidegoak 419 puntu eskuratu ditu; 2003tik izandako emaitzarik okerrena da, eta Estatuko batez bestekoaren (451 puntu) azpitik dago. Irakurmenean, hala ere, jaitsiera orokorra izan da erkidego guztietan eta mundu mailan: historiako beherakadarik handiena izan da.

Zientzia-gaitasunean ere behera egin dute EAEko ikasleek: aurreko emaitzekin alderatuta, 21 puntu gutxiago eskuratu dituzte (459 puntu), eta kasu honetan ere, Estatuko batez bestekoaren azpitik kokatu dira.

Matematiketan ere antzeko jaitsiera izan da: 22 puntuko galera hiru urtetan, lehengo 482 puntuetatik 460ra pasatuta. Matematiketan, ordea, justu-justu bada ere, Estatuko batez bestekoaren gainetik kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoa.

PISA txostenaren datuak Nafarroan

Nafarroari dagokionez, emaitzak onak izan dira, oro har. Batetik, testuinguru sozioekonomiko ona du eta eskola-giro bikaina islatzen du; izan ere, ikasleek ikastetxearekiko duten kidetasun-sentimendua zein ikasketetako iraunkortasuna Europar Batasuneko eta ELGAko batez bestekoen gainetik daude. Ekitateari dagokionez ere datu onak ditu Foru Komunitateak: errepikapen-tasa % 15,3koa da, Espainia osoko batez bestekoa (% 22,0) baino nabarmen baxuagoa.

Dudarik gabe, Nafarroako alderdirik aipagarriena errendimendu akademikoa da, ebaluatutako gaitasun guztietan aise gainditzen baititu Estatuko, Europako eta ELGAko batez bestekoak. Zehazki, Foru Komunitateak 492 puntu lortu ditu matematiketan, 488 puntu zientzietan eta 478 puntu irakurketan.

Euskal eskola publikoa Hezkuntza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

alarde alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakundek eta Arartekoak elkarrizketaren bidea aldarrikatu dute Hondarribian alarde parekidea lortzeko, ospakizunaren atarian

Bi erakundeek elkarrizketa-bideak aldarrikatu dituzte Hondarribian alarde parekidea lortzeko, eta bihar bertan izango direla berretsi dute, Jaizkibel konpainiari babes sendoa adierazteko. Deialdi honek bat egiten du emakumeak desfilean lehen aldiz parte hartzen saiatu zireneko 30. urteurrenarekin, eta bitartekaritza-prozesua hautsi ostean herrian sortutako tentsio giroarekin.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X