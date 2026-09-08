Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea oinez eta menditik iritsi zen Ondarroara
43 urteko gizona fidantzarik gabeko behin-behineko espetxealdian dago, epailearen aginduz. Ikerketaren arabera, hasieran ibilgailu batean ihes egin ondoren, oinez eta mendian zehar ibili zen Azpeitia eta Ondarroa arteko ibilbidearen zati batean, haren bila ibili ziren 48 orduetan.
Azpeitiko taxilaria hiltzeaz akusatutako 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuen larunbat goizaldean Ondarroako ertzain-etxean, eta polizia-etxean egon zen astelehen honetan epailearen aurretik igaro arte.
EITBk jakin ahal izan duenez, taxilariaren hilketaren ondoren, ustezko egileak ibilgailu batean ihes egin zuen hasieran. Ikerketaren arabera, Ertzaintza haren bila egon zen 48 orduetan, oinez ihes egiten jarraitu zuen, eta Azpeitia eta Ondarroa arteko distantziaren zati bat egin zuen mendian.
Egun batzuk kanpoan igaro izanaren zantzuak zituen
Entregatzeko unean, susmagarriak zituen zantzuen arabera, baliteke azken egunak kanpoan igaro izana. Hori bat dator Ondarroara iritsi arteko mendi-eremuetatik egindako ibilbideari buruzko ikerketak darabilen hipotesiarekin.
Gainera, Ertzaintzak atzemandako arma labur bat zeraman, eta ikertzaileak arma aztertzen ari dira taxilariaren hilketan erabili ote zuten jakiteko.
Epaileak fidantzarik gabeko behin-behineko espetxeratzea agindu du, eta hasiera batean erailketa-delitua egotzi dio, instrukzio judizialak azkenean erabakitzen duenari kalterik egin gabe.
Hiru atxiloketa lehenago droga-trafikoagatik
43 urteko atxilotuak aurrekariak ditu droga-trafikoagatik. EITBk jakin ahal izan duenez, hiru aldiz atxilotu zuten horrelako delituengatik, eta zazpi urteko espetxe-zigorra bete zuen Martuteneko espetxean.
Ikerketak zabalik jarraitzen du susmagarriaren mugimenduak berreraikitzeko, hilketa gertatu zenetik Ondarroan entregatu zuten arte, eta taxilariaren heriotzaren nondik norakoak argitzeko.
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