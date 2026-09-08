El presunto asesino del taxista de Azpeitia pudo llegar a Ondarroa a pie y por el monte

El hombre de 43 años acusado de matar al taxista de Azpeitia se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, donde permaneció en dependencias policiales hasta pasar este lunes a disposición judicial.

Según ha podido saber EITB, tras el asesinato del taxista, el presunto autor huyó inicialmente en un vehículo. La investigación apunta a que, durante las 48 horas que permaneció desaparecido y en busca y captura, continuó la huida a pie y habría recorrido por el monte parte de la distancia entre Azpeitia y Ondarroa.