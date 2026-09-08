SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El presunto asesino del taxista de Azpeitia pudo llegar a Ondarroa a pie y por el monte

El hombre de 43 años permanece en prisión provisional sin fianza por orden judicial. La investigación apunta a que, tras huir inicialmente en un vehículo, recorrió a pie y por el monte parte del trayecto entre Azpeitia y Ondarroa durante las 48 horas que permaneció en busca y captura.
Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea oinez eta menditik iritsi zen Ondarroara

EITB

Última actualización

El hombre de 43 años acusado de matar al taxista de Azpeitia se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, donde permaneció en dependencias policiales hasta pasar este lunes a disposición judicial.

Según ha podido saber EITB, tras el asesinato del taxista, el presunto autor huyó inicialmente en un vehículo. La investigación apunta a que, durante las 48 horas que permaneció desaparecido y en busca y captura, continuó la huida a pie y habría recorrido por el monte parte de la distancia entre Azpeitia y Ondarroa.

Presentaba signos de haber pasado varios días a la intemperie

En el momento de su entrega, el sospechoso presentaba signos que apuntan a que podría haber pasado los últimos días a la intemperie. Este hecho encajaría con la hipótesis que maneja la investigación sobre su recorrido por zonas de monte hasta llegar a Ondarroa.

Además, portaba un arma corta que ha sido intervenida por la Ertzaintza. Los investigadores están analizando el arma para determinar si fue utilizada en el asesinato del taxista.

El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza y le imputa inicialmente un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial.

Tres detenciones anteriores por tráfico de drogas

El detenido, de 43 años, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas. Según ha podido saber EITB, había sido detenido en tres ocasiones por este tipo de delitos y cumplió siete años de prisión en la cárcel de Martutene.

La investigación continúa abierta para reconstruir los movimientos del sospechoso desde el momento del asesinato hasta su entrega en Ondarroa y esclarecer las circunstancias de la muerte del taxista.

Azpeitia Ondarroa Asesinatos Sociedad

Te puede interesar

alarde alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Emakunde y el Ararteko instan al diálogo para lograr un alarde igualitario a pocas horas de su celebración

Ambas instituciones han reclamado vías de entendimiento para lograr un alarde igualitario en Hondarribia y han confirmado su presencia en apoyo a la compañía Jaizkibel. Este llamamiento coincide con el trigésimo aniversario de la primera participación de mujeres en el desfile y en un contexto de tensión social tras la ruptura del proceso de mediación.

Cargar más
Publicidad
X