El presunto asesino del taxista de Azpeitia pudo llegar a Ondarroa a pie y por el monte
El hombre de 43 años acusado de matar al taxista de Azpeitia se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, donde permaneció en dependencias policiales hasta pasar este lunes a disposición judicial.
Según ha podido saber EITB, tras el asesinato del taxista, el presunto autor huyó inicialmente en un vehículo. La investigación apunta a que, durante las 48 horas que permaneció desaparecido y en busca y captura, continuó la huida a pie y habría recorrido por el monte parte de la distancia entre Azpeitia y Ondarroa.
Presentaba signos de haber pasado varios días a la intemperie
En el momento de su entrega, el sospechoso presentaba signos que apuntan a que podría haber pasado los últimos días a la intemperie. Este hecho encajaría con la hipótesis que maneja la investigación sobre su recorrido por zonas de monte hasta llegar a Ondarroa.
Además, portaba un arma corta que ha sido intervenida por la Ertzaintza. Los investigadores están analizando el arma para determinar si fue utilizada en el asesinato del taxista.
El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza y le imputa inicialmente un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial.
Tres detenciones anteriores por tráfico de drogas
El detenido, de 43 años, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas. Según ha podido saber EITB, había sido detenido en tres ocasiones por este tipo de delitos y cumplió siete años de prisión en la cárcel de Martutene.
La investigación continúa abierta para reconstruir los movimientos del sospechoso desde el momento del asesinato hasta su entrega en Ondarroa y esclarecer las circunstancias de la muerte del taxista.
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