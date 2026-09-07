Genocidio en Gaza
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Freedom Flotilla partirá de nuevo a Gaza a medidados de octubre

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Euskaraz irakurri: Freedom Flotilla urrian abiatuko da berriro Gazara

Agencias | EITB

Última actualización

Tripulantes de la Freedom Flotilla han anunciado que en octubre volverán a navegar para denunciar "la complicidad" de la comunidad internacional con "el genocidio" en Palestina, y que lo harán asumiendo el riesgo de nuevas detenciones y violencia por parte de Israel.

Franja de Gaza Bilbao Sociedad

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