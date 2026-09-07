Detenido en Vitoria un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmentea una mujer en su vivienda

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido un varón de 41 años acusado de agredir sexualmente y coaccionar en su vivienda a una mujer.



Según ha informado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento , el autor de lo hechos fue detenido este pasado viernes, a las 08:55 horas, después de que una mujer denunciara en dependencias policiales haber sido violada por un hombre en la vivienda de este, ubicada en el barrio de Zabalgana.



El equipo instructor activó el protocolo de agresiones sexuales, por lo que trasladó a la víctima a un centro hospitalario para ser examinada.

Tras la denuncia y la investigación, el acusado fue localizado y detenido.

Detenido otro hombre por encerrar y amenazar a su expareja con un cuchillo

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también ha informado de la detención de otro hombre de 34 años por encerrar en su domicilio y amenazar a su expareja con un cuchillo.



El acusado fue arrestado el domingo por la mañana como presunto autor de un delito de malos tratos a expareja y amenazas con arma blanca, en el ámbito de la violencia doméstica, además de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.



Los hechos ocurrieron sobre las 09:00 horas cuando una llamada al 092 alertaba de una pelea con un cuchillo en el barrio de Sansomendi. Los agentes se personaron en el lugar, donde varios ciudadanos informaron de que un varón se había peleado con otro en la vía pública y un vecino le había retirado un cuchillo que portaba.



El acusado había subido al domicilio y cuando los policías acudieron a la vivienda, éste se negó a abrirles la puerta, a pesar de que se escuchaban gritos procedentes del interior. Cuando dejó pasar a la policía se mostró muy agresivo y ordenó a un perro que atacara a los agentes, por lo que fue detenido.



Los policías comprobaron que el acusado había encerrado a su expareja en el domicilio y la había amenazado con un cuchillo, por lo que la víctima se había encerrado en el baño pidiendo auxilio a sus amistades y a la policía.