Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria-Gasteiz
Tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Vitoria trabajan desde las 18:00 horas de este lunes para sofocar un incendio detectado en la zona del vertedero de Gardelegi en el que se acumula materia orgánica.
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