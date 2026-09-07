Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria-Gasteiz

En los tres primeros meses de este año en Álava los nacimientos han bajado un 1,5 % hasta los 527 nacimientos y en Gipuzkoa el retroceso ha sido del 2,3 % con 1078 nacimientos. Bizkaia ha sido el único territorio donde hubo más alumbramientos, en concreto, 1640, lo que supuso una alza del 0,2 %.