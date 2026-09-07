Incendio
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Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria-Gasteiz

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Suhiltzaileak lanean ari dira Gasteizko Gardelegiko zabortegian piztutako sutea itzaltzeko

EITB

Última actualización

Tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Vitoria trabajan desde las 18:00 horas de este lunes para sofocar un incendio detectado en la zona del vertedero de Gardelegi en el que se acumula materia orgánica.

Incendios Vitoria-Gasteiz Sociedad

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