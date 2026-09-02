ASESINATO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los azpeitiarras, en shock tras el asesinato del taxista de 30 años

Publicidad
18:00 - 20:00
Los azpeitiarras, sin poder creer lo ocurrido
Euskaraz irakurri: Azpeitiarrek shock egoeran jarraitzen dute taxilariaren hilketagatik

EITB

Última actualización

Los vecinos de Azpeitia siguen conmocionados por el asesinato a tiros de un taxista de 30 años en plena calle. La víctima era un joven muy conocido en la localidad guipuzcoana. Según los testigos presenciales, el atacante embistió con su vehículo la parte trasera del taxi en marcha y, cuando la víctima se bajó, el agresor le disparó al menos cinco tiros y huyó del lugar.

Asesinado a tiros un hombre en Azpeitia
Azpeitia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X