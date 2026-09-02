Los azpeitiarras, en shock tras el asesinato del taxista de 30 años

Los vecinos de Azpeitia siguen conmocionados por el asesinato a tiros de un taxista de 30 años en plena calle. La víctima era un joven muy conocido en la localidad guipuzcoana. Según los testigos presenciales, el atacante embistió con su vehículo la parte trasera del taxi en marcha y, cuando la víctima se bajó, el agresor le disparó al menos cinco tiros y huyó del lugar.