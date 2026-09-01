AGRESIÓN SEXUAL
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Concentración en Zizur Mayor en repulsa por la agresión sexual sufrida por una menor

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea Zizur Nagusian, adingabe batek jasandako sexu-erasoa gaitzesteko

EITB

Última actualización

La agresión ocurrió en la madrugada del domingo en plenas fiestas del pueblo. El autor está detenido. 

Cizur Agresiones sexuales Navarra Sociedad

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