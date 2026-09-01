Muere la joven de 25 años rescatada de una balsa en Beriáin junto a un chico que también falleció
La joven de 25 años que fue rescatada el pasado 23 de agosto con síntomas de ahogamiento de la balsa de la Morea, en Beriáin (Navarra), ha fallecido tras permanecer ocho días ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Navarra, según han informado fuentes del Departamento de Salud.
El suceso ocurrió sobre las 17:28 horas del 23 de agosto. Varios bañistas que se encontraban en la balsa se percataron de que varias personas tenían dificultades en el agua y se estaban ahogando.
Los propios bañistas consiguieron sacar del agua al joven, de 20 años. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar rescataron posteriormente a la mujer, que ya se encontraba sumergida.
Los dos jóvenes recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y fueron trasladados en ambulancias medicalizadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.
El fallecimiento del joven fue confirmado al día siguiente, mientras que la mujer permaneció ingresada en estado crítico hasta este lunes, 31 de agosto, cuando finalmente murió.
Con este fallecimiento, son ya ocho las personas que han muerto por ahogamiento en recintos de baño en Navarra.
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