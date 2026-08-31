La Guardia Civil auxilia en Sartaguda al conductor de una furgoneta tras hundirse el firme a su paso

Una furgoneta de reparto ha quedado atrapada de forma repentina tras colapsar la estructura del camino sobre el que circulaba en Sartaguda. Ante esta situación, la Guardia Civil de Navarra ha movilizado a una patrulla de seguridad ciudadana para atender la incidencia vial.

Los agentes han comprobado que el terreno se había desplomado de manera imprevista al paso del vehículo, lo que ha provocado que el furgón quedara semisepultado e inclinado en el socavón originado por el hundimiento.

Los efectivos han auxiliado rápidamente al conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 67 años de edad y vecino del municipio. Tras una primera valoración, han constatado que el hombre ha resultado ileso y, por tanto, no ha precisado traslado sanitario de urgencia.

Finalmente, las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro de protección mediante cinta policial en el tramo afectado. Asimismo, han coordinado las primeras diligencias y han dado aviso a los servicios municipales pertinentes para la posterior retirada del furgón y la pronta reparación del firme colapsado.