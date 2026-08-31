Bilboko Konpartsak destaca como positiva la ausencia de agresiones, percances y conflictos "graves" en la Aste Nagusia

Bilboko Konpartsak hace una valoración "positiva" de la Aste Nagusia 2026 y destaca que la edición de este año ha sido "generalmente tranquila, sin percances, conflictos o agresiones graves". Asimismo, celebra que no se haya requerido la activación de su protocolo contra las agresiones y que seguirán trabajando "para que así se mantenga en años posteriores".

La federación de comparsas asegura que se ha vivido "una semana festiva, en general pacífica y sin contratiempos graves, pero marcada por la implantación de TicketBAI, la campaña de refuerzo del euskera de GUKA y la huelga de Teknikariok".

La federación también incide en "la persecución institucional que han sufrido el colectivo de manteros y los vendedores ambulantes" y que, aunque han disminuido las agresiones contra ellos, siguen sufriendo discriminación y violencia institucional, así como intentos de criminalización". Por ello piden al Ayuntamiento de Bilbao que, "ante este grave problema estructural, tome medidas y no mire hacia otro lado".

Imposición de TicketBAI

En cuanto a la implantación de la campaña TicketBAI, desde Bilboko Konpartsak agradecen "a la gente de fuera y dentro de la barra la paciencia demostrada" así como a las konpartsakides que "han realizado innumerables esfuerzos para entender y trabajar con esta imposición".

En cuanto al conjunto de la programación, desde Bilboko Konpartsak destacan que la participación ha sido "diversa y mayor que el año pasado". También en las actividades infantiles, que han contado con 112 propuestas, se ha notado este incremento de participación.

En cuanto a las banderas azul y marrón que otorgan en cada edición, Bilboko Konpartsak ha premiado con la bandera azul a la huelga de técnicas y técnicos de espectáculos, que representan “uno de los pilares fundamentales” de la Aste Nagusia.

Por ello, a través de este distintivo quieren reconocer "la labor que realizan en nuestras fiestas, mientras hemos apoyado la mejora de las condiciones que demandan".

Críticas a ETS

Por el contrario, con la bandera marrón han querido mostrar su "desacuerdo con respecto a la estrategia de ETS, que ha utilizado Aste Nagusia en beneficio de sus intereses, intentando hacer creer que ha tomado estas medidas en favor de los trabajadores y trabajadoras y por encima del derecho de huelga", señalan.

"Nosotras tenemos claro que Aste Nagusia es del pueblo y no se puede utilizar para atentar contra un derecho fundamental de los trabajadores", añaden.

Por último, valoran también "muy positivamente" el trabajo realizado por la plataforma GUKA para poner en marcha la campaña "Aste Nagusian euskara nagusi" para "impulsar el euskera en el recinto festivo y construir con nosotras espacios libres para los euskaldunes".