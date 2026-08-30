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El mejor queso de Cabrales del año bate un nuevo récord mundial: 37 500 euros

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queso cabrales
18:00 - 20:00
Certamen del Mejor Queso Cabrales del año.
Euskaraz irakurri: Cabralesko urteko gaztarik onenak errekor berria ezarri du: 37 500 euro

EITB

Última actualización

Por tercer año consecutivo la ganadora del concurso ha sido la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve, con una pieza de más de dos kilos, y nueve meses de maduración en cueva.

Asturias Sociedad

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