ASTE NAGUSIA DE BILBAO
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Aste Nagusia apura sus últimas horas antes de despedir a Marijaia

A las 22:30 se le dará fuego a Marijaia, para que descanse hasta el año que viene. El acto se retransmitirá en directo en Orain y en ETB.

Quema de Marijaia Aste Nagusia Bilbao 2025
Quema de Marijaia. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Aste Nagusiak Marijaiari agur esan aurreko azken orduak agortu ditu

EITB

Última actualización

Tras nueve días de fiesta, llenos de música, color y buen ambiente, Bilbao pondrá este domingo el broche de oro a la 46 edición de Aste Nagusia con la despedida y quema de Marijaia, frente al ayuntamiento.

El acto, al que acudirán la pregonera Onintza Enbeita y la txupinera Ainhoa Urrejola, comenzará a las 21:30 horas, en el Muelle de Uribitarte, y la quema llegará una hora más tarde, tras el último txupin de este año.

Varias traineras llevarán a Marijaia en su recorrido hacia el Puente del Ayuntamiento, acompañadas de bengalas y pirotecnia, mientras las txosnas irán apagando sus luces. 

El Ayuntamiento tiene previsto instalar torres de sonido en el recorrido para se pueda eschucar "Agur Marijaia" durante el acto de despedida.

Todo se podrá ver en directo en Orain y en ETB.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Fiestas Sociedad

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