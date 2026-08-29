Un hombre de 77 años, que padece alzheimer, se encuentra desaparecido desde ayer en Barakaldo (Bizkaia), según ha informado este sábado la Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, VOST. Se trata de Vidal, un hombre de complexión delgada, 1,72 metros de altura, que vestía pantalón vaquero azul y camiseta blanca con rayas azules, y zapatos.

Fue visto por última vez en el barrio de San Vicente.

VOST Euskadi ha pedido colaboración ciudadana para dar con su paradero. En caso de tener cualquier información, se pide que sea facilitada al 112.

También ha señalado que el desaparecido comentó su intención de subir al monte de Rontegui pero se desconoce si finalmente lo hizo.