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Barakaldon falta den 77 urteko gizon baten bila ari dira

Ostiral honetan ikusi zuten azkenekoz, Barakaldoko San Bizente auzoan. Alzheimerra du.

desaparecido Barakaldo VOST Euskadi

Ostiraletik Barakaldon falta den 77 urteko gizona. Argazkia: @VOSTeuskadi

Agentziak | EITB

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Ostiraletik falta de 77 urteko gizon baten bila ari dira Barakaldon (Bizkaia), Vost Euskadi taldeak larunbat honetan jakinarazi duenez. Vidal izena du, argala da, 1,72 metro luze da, galtza urdinak eta kamiseta txuri-urdina eta oinetakoan zeramatzan soinean. Halaber, alzheimerra du. 

Barakaldoko San Bizente auzoan ikusi zuten azkenekoz. 

VOST Euskadik herritarren laguntza eskatu du gizona bilatzeko. Informaziorik izanez gero, 112ra deitzeko eskatu dute. 

Errontegira igotzeko asmoa zuela esan zuen, baina ez dago argi azkenean joan zen ala ez. 

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