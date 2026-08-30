Detenidos dos hombres por intento de homicidio tras herir de gravedad a otro en San Sebastián
Según les ha relatado la víctima, tres hombres le han agredido: uno le ha agarrado, otro le ha apuñalado y, al caer al suelo, el tercero le ha golpeado en la cabeza.
Dos hombres han sido detenidos esta madrugada por la Ertzaintza en la Parte Vieja de San Sebastián tras herir de gravedad a otro varón, y están acusados de intento de homicidio.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sobre las 01:30 horas, la Ertzaintza ha sido alertada de que se estaba produciendo una pelea en la Parte Viejo, cuando los agentes han acudido al lugar y han encontrado a un hombre ensangrentado. La víctima, de 32 años, presentaba tres heridas profundas en el cuerpo.
El hombre les ha indicado que tres hombres le han agredido: uno le ha agarrado, otro le ha apuñalado y, al caer al suelo, el tercero le ha golpeado en la cabeza. Antes de ser trasladado al hospital, la víctima ha facilitado a la Ertzaintza fotografías de los presuntos autores
Así, agentes no uniformados han localizado y detenido a dos de los presuntos agresores, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales, donde continúan a la espera de pasar a disposición judicial, mientras que la investigación continúa abierta.
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