Un hombre de 22 años ha fallecido esta tarde en la playa de la Zurriola de San Sebastián, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a EITB. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18:40 horas de que una persona había caído al agua, entre la playa de Zurriola y la zona de Monpás.

Al parecer, estaba pescando junto a alguna otra persona, cuando por motivos que se desconocen ha caído al agua.

De inmediato se han movilizado recursos de Emergencias, Ertzaintza, Bomberos y la Cruz Roja.

Bomberos han recuperado el cuerpo y el personal médico ha confirmado su fallecimiento.