Fallece un hombre de 22 años en la playa de la Zurriola mientras pescaba
Un hombre de 22 años ha fallecido esta tarde en la playa de la Zurriola de San Sebastián, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a EITB. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18:40 horas de que una persona había caído al agua, entre la playa de Zurriola y la zona de Monpás.
Al parecer, estaba pescando junto a alguna otra persona, cuando por motivos que se desconocen ha caído al agua.
De inmediato se han movilizado recursos de Emergencias, Ertzaintza, Bomberos y la Cruz Roja.
Bomberos han recuperado el cuerpo y el personal médico ha confirmado su fallecimiento.
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