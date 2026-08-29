SAN SEBASTIÁN
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Fallece un hombre de 22 años en la playa de la Zurriola mientras pescaba

Al parecer, se encontraba pescando entre la playa y la zona de Monpás, cuando por causas que todavía se desconocen, ha caído al agua.
GRAFCAV6735. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/07/2026.- Surfistas disfrutan del oleaje en la playa de la Zurriola de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha decidido prolongar el aviso amarillo por temperaturas muy altas hasta mañana jueves cuando se prevén que al igual que hoy las máximas lleguen a los 37 grados en el sur de Álava. EFE/Juan Herrero.

Playa de la Zurriola. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: 22 urteko gizon bat hil da Zurriolako hondartzan

EITB

Última actualización

Un hombre de 22 años ha fallecido esta tarde en la playa de la Zurriola de San Sebastián, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a EITB. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18:40 horas de que una persona había caído al agua, entre la playa de Zurriola y la zona de Monpás.

Al parecer, estaba pescando junto a alguna otra persona, cuando por motivos que se desconocen ha caído al agua. 

De inmediato se han movilizado recursos de Emergencias, Ertzaintza, Bomberos y la Cruz Roja.

Bomberos han recuperado el cuerpo y el personal médico ha confirmado su fallecimiento. 

Donostia-San Sebastián Sociedad

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