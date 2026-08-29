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22 urteko gizon bat hil da Zurriola hondartzan, arrantzan ari zela

Oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, Zurriola eta Monpas artean arrantzan ari zela uretara erori da. 

GRAFCAV6735. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/07/2026.- Surfistas disfrutan del oleaje en la playa de la Zurriola de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha decidido prolongar el aviso amarillo por temperaturas muy altas hasta mañana jueves cuando se prevén que al igual que hoy las máximas lleguen a los 37 grados en el sur de Álava. EFE/Juan Herrero.

Zurriola hondartza. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

22 urteko gizon bat hil da gaur arratsaldean Donostiako Zurriola hondartzan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak EiTBri baieztatu dionez. Larrialdi zerbitzuek 18:40an jaso dute abisua, pertsona bat uretara erori dela esanez. Iturri horrek jakinarazi duenez, beste pertsonaren batekin arrantzan ari zela, argitzeke dauden arrazoiak tarteko, uretara erori da Zurriola eta Monpas artean. 

Larrialdi zerbitzuek suhiltzaileak, Ertzaintza eta Gurutze Gorria mobilizatu dituzte.

Azkenean suhiltzaileek atera dute gorpua uretatik. Osasun langileak gizona suspertzen ahalegindu badira ere, bertan hil da. 

 

Donostia Gizartea

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