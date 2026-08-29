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Idiazabalgo Udalak bi txerri vietnamdarren jabeak agertzeko deia egin du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Idiazabalen,  bi txerriren presentziak kezka piztu du. Udalaren arabera, txerri horiek espezie inbaditzaile batekoak dira eta, horregatik, Gipuzkoak Foru Aldundiko basozainek harrapatu eta kontrolpean dituzte, jabeak azaldu bitartean. 

Gipuzkoa Animaliak Gizartea

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