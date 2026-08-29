Idiazabal publica un bando para localizar a los dueños de dos cerdos
Idiazabal busca al dueño o los dueños de dos cerdos vietnamitas que durante los últimos días han campado por la localidad. Pertenecen a una especie invasora y los baserritarras han estado preocupados por los daños que pudieran causar en sus cosechas. Han sido capturados y ahora se está a la espera de que alguien los reclame.
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