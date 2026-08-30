Detenidas 14 personas por delitos de desórdenes públicos en Bilbao
La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este domingo, en la última noche de fiestas de Bilbao, a un total de 14 personas acusadas todas ellas de delitos de desórdenes públicos durante altercados registrados en dos puntos del barrio bilbaíno de Abando, en una operación policial tras la que varios agentes han sido atendidos.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los altercados se ha producido a las 05:20 horas de este domingo. Una llamada ha alertado de una pelea entre varias personas en el barrio de Abando, y los recursos policiales desplazados han sido recibidos con lanzamientos de botellas.
En el lugar habría unas 200 personas lanzando objetos, según las mismas fuentes, y los agentes han hecho uso del material antidisturbios.
En los altercados doce personas han sido detenidas acusadas de sendos delitos de desórdenes públicos, y han sido trasladadas a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.
Los detenidos son todos hombres, cinco de ellos menores de entre los 15 y los 17 años, mientras que el resto son adultos de entre 18 y los 34 años.
Tras esta actuación, varios agentes de la Ertzaintza han acudido a la mutua para ser atendidos por contusiones y lesiones inciso contusas, y un vehículo policial ha recibido impactos en diferentes partes.
El segundo de los altercados ha tenido lugar sobre las seis de la mañana, cuando la Policía Municipal de Bilbao ha solicitado apoyo en otro punto del mismo barrio por desórdenes públicos, han explicado.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza, que han hecho uso de la fuerza y han practicado dos detenciones. Un joven de 17 años también ha resultado expedientado por la Ley de Seguridad Ciudadana. Los detenidos son dos jóvenes de 19 años, ambos acusados de presuntos delitos de desórdenes públicos.
Condena del Departamento de Seguridad y sindicatos
El Departamento de Seguridad y los sindicatos de la Ertzaintza han condenado enérgicamente los hechos.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha mostrado su "solidaridad, apoyo y reconocimiento" a la labor del cuerpo. Asimismo, ha "condenado y rechazado" los hechos y ha subrayado que la fiesta y el consumo de "sustancias y alcohol" "nunca deben utilizarse para justificar conductas violentas".
Por último, ha hecho un llamamiento "a la sociedad vasca y a las familias (5 personas detenidas son menores de edad) para que rechacen comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia, y no normalicen la violencia y la falta de respeto a quienes trabajan por garantizar la seguridad de toda la ciudadanía".
El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Euspel, ha condenado "rotundamente" las agresiones, y ha exigido "una respuesta jurídica firme" por parte del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En su opinión, "no se puede permitir" que "determinados entornos normalicen el insulto, el hostigamiento y la agresión a los agentes, como si fuera una parte más de la noche o de la fiesta".
Por su parte, el sindicato policial Esan han exigido “tolerancia cero frente a quienes atacan a nuestros policías y consecuencias reales para los responsables”. “Agredir a un ertzaina o a un udaltzaina no puede salir gratis. Ya basta. Necesitamos medidas y cambios legislativos urgentes y contundentes”, han reivindicado.
Desde ErNE, consideran "imprescindible actuar en dos ámbitos: educación y legislación. Necesitamos medidas educativas que fomenten desde edades tempranas el respeto, la convivencia y la responsabilidad. Y necesitamos también medidas legislativas eficaces frente a quienes agreden a policías".
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