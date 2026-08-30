La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este domingo, en la última noche de fiestas de Bilbao, a un total de 14 personas acusadas todas ellas de delitos de desórdenes públicos durante altercados registrados en dos puntos del barrio bilbaíno de Abando, en una operación policial tras la que varios agentes han sido atendidos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los altercados se ha producido a las 05:20 horas de este domingo. Una llamada ha alertado de una pelea entre varias personas en el barrio de Abando, y los recursos policiales desplazados han sido recibidos con lanzamientos de botellas.

En el lugar habría unas 200 personas lanzando objetos, según las mismas fuentes, y los agentes han hecho uso del material antidisturbios.

En los altercados doce personas han sido detenidas acusadas de sendos delitos de desórdenes públicos, y han sido trasladadas a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Los detenidos son todos hombres, cinco de ellos menores de entre los 15 y los 17 años, mientras que el resto son adultos de entre 18 y los 34 años.

Tras esta actuación, varios agentes de la Ertzaintza han acudido a la mutua para ser atendidos por contusiones y lesiones inciso contusas, y un vehículo policial ha recibido impactos en diferentes partes.

El segundo de los altercados ha tenido lugar sobre las seis de la mañana, cuando la Policía Municipal de Bilbao ha solicitado apoyo en otro punto del mismo barrio por desórdenes públicos, han explicado.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza, que han hecho uso de la fuerza y han practicado dos detenciones. Un joven de 17 años también ha resultado expedientado por la Ley de Seguridad Ciudadana. Los detenidos son dos jóvenes de 19 años, ambos acusados de presuntos delitos de desórdenes públicos.