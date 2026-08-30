Hamalau pertsona atxilotu dituzte Bilbon desordena publikoak egotzita
Hainbat ertzain artatu dituzte kolpe eta lesioengatik, eta Ertzaintzaren auto batean kalteak eragin dituzte. Segurtasun Sailak eta Ertzaintzako sindikatuek gogor gaitzetsi dituzte gertakariak.
Ertzaintzak 14 pertsona atxilotu ditu igande goizaldean, Bilboko jaietako azken gauean, Bilboko Abando auzoko bi puntutan izandako istiluetan desordena publikoak eragitea egotzita. Polizia-operazio horren ostean, zenbait agente artatu dituzte.
Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, lehen liskarra 05:20an izan da. Abando auzoan hainbat pertsona borrokan ari zirela ohartarazi du telefonoz herritar batek, eta agenteak bertaratu direnean, botilak jaurtiz jaso dituzte.
Bertan 200 bat pertsona aritu dira objektuak jaurtitzen, Ertzaintzaren arabera, eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili dute.
Hamabi pertsona atxilotu dituzte desordena publikoak eragitea egotzita, eta ertzain-etxera eraman dituzte beharrezko izapideak egiteko.
Atxilotu guztiak gizonezkoak dira: bost 15 eta 17 urte bitartekoak dira, eta gainerakoak, 18 eta 34 urte artekoak.
Operazio horren ostean, Ertzaintzako zenbait agente osasun zentrora joan dira kolpeak eta ebakiak sendatzera.
Bigarren istilua goizeko seiak aldera izan da, Bilboko Udaltzaingoak auzo bereko beste puntu batean laguntza eskatu duenean.
Ertzaintzaren patruilak bertaratu dira, eta bi pertsona atxilotu dituzte, indarra erabiliz. 17 urteko mutil bati espedientea ireki diote Herritarren Segurtasunerako Legean oinarrituta. Halaber, 19 urteko bi mutil atxilotu dituzte, desordena publikoak eragitea egotzita.
Segurtasun Sailaren eta sindikatuen gaitzespena
Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak “elkartasuna, babesa eta beraien lanaren aitortza” agertu dizkie agenteei, “gaitzetsi eta errefusatu” egin ditu gertakariak, eta erantsi duenez, “jaia eta substantzien eta alkoholaren kontsumoa ez dira inoiz erabili behar indarkeriazko jokabideak justifikatzeko”.
Azkenik, “euskal gizarteari eta familiei (atxilotutako 5 pertsona adingabeak dira)” dei egin die “segurtasuna eta bizikidetza arriskuan jartzen dituzten portaerak baztertzeko, eta herritar guztien segurtasuna bermatzearen alde lan egiten dutenen aurkako errespetu falta eta indarkeria ez normalizatzeko”.
Euspel Ertzaintzaren sindikatu nagusiak "erabat" gaitzetsi ditu erasoak, eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren "erantzun juridiko irmoa" eskatu du. Horren esanetan, "ezin da onartu ingurune jakin batzuetan normala izatea agenteen aurkako iraina, jazarpena eta erasoa, gauaren edo jaiaren beste alderdi bat balitz bezala".
Bestalde, Esan sindikatuak "zero tolerantzia" eskatu du "gure poliziei eraso egiten dietenen aurrean, eta benetako ondorioak arduradunentzat". "Ertzain bati edo udaltzain bati eraso egitea ezin da doakoa izan. Nahikoa da. Premiazko lege aldaketak behar ditugu", aldarrikatu du.
ErNEren ustez, "ezinbestekoa da bi esparrutan jardutea: hezkuntzan eta legedian. Txikitatik errespetua, bizikidetza eta erantzukizuna sustatuko dituzten hezkuntza-neurriak behar ditugu. Eta neurriak hartu lege arloan poliziei erasotzen dietenen aurrean".
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