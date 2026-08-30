BILBOKO ASTE NAGUSIA
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Aste Nagusia amaitzear da, eta Marijaia agur esateko prest

22:30ean su emango zaio Marijaiari, datorren urtera arte atseden har dezan. Ekitaldia zuzenean izango da ikusgai Orain atarian eta ETBn.

Quema de Marijaia Aste Nagusia Bilbao 2025

Marijaia, erre aurretik. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Musikaz, kolorez eta giro onez betetako bederatzi eguneko jaiak izan ondoren, Bilbok amaiera bikaina emango dio igande honetan Aste Nagusiaren 46. edizioari, Marijaiaren agurrarekin eta erreketarekin, udaletxe aurrean.

Onintza Enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera izango dira 21:30ean Uribitarteko kaian hasiko den ekitaldian, eta ordubetera erreko dute Marijaia, aurtengo azken txupina jaurti ondoren.

Udaletxeko zubiraino, hainbat traineruk eramango dute Marijaia, bengalak eta piroteknia lagun dituztela, eta txosnak argiak itzaltzen joango dira. 

Udalak soinu dorreak jarriko ditu ibilbidean zehar, "Agur Marijaia" ibilbide osoan entzun ahal izateko.

Ekitaldi osoa zuzenean ikusi ahal izango da Orain atarian eta ETBn.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Gizartea

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