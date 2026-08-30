La 46 edición de Aste Nagusia ha registrado un récord histórico de visitantes al alcanzar los más de dos millones de personas, rebasando por lo menos en medio millón el total registrado en 2025, según ha informado este domingo el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en un primer balance provisional.

Respecto a las actuaciones de la Ertzaintza y Policía Municipal, habido un total de 243 personas detenidas o investigadas, cuando el año pasado, con muchos menos asistentes, fueron 228. Además, se han instruido 1006 diligencias, frente a las 1060 de 2025.

De las más de un millar de diligencias de esta Aste Nagusia 2026, 700 han sido por hurtos, mientras que en 2025 fueron 743. Además, se ha decomisado 624 los kilos de comida no autorizada, el triple que el año pasado.

El alcalde ha recordado que se han realizado más de 500 pruebas de alcohol y 80 de drogas, con menos resultados positivos este año.

Respecto a limpieza, se han generado más residuos, en concreto 553 toneladas, aunque de esa cantidad de toneladas generadas, "se han separado correctamente más de la mitad".